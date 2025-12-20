米メディアのクリーンテクニカによると、欧州と北米では水素トラック開発会社が破産したりバッテリー基盤プラットホームに転換したりしている。中国は燃料費と物流費の急増で事業を縮小中だ。読売新聞も17日、日本政府が来年4月から水素車購買補助金の上限額を現行の255万円から150万円に減らすと報じた。また日本政府は2028年から電気自動車と水素車に対して車両重量に基づいて税金を追加で課すことを議論中という。ただ、こうし