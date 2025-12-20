プロ野球・楽天イーグルスの黒川史陽選手、中島大輔選手、古謝樹選手、宗山塁選手の“イケメン”4人が、12月22日発売の情報誌「JUNON」2月号に登場することがわかった。楽天イーグルスの選手が「JUNON」に掲載されるのは、今回が初めて。今回登場する4選手は、この企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページにて、普段のユニフォーム姿とは異なる、洗練されたファッションに身を包んだ“新たな一面”を披露している。さらに