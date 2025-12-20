¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤è¤ê¡¢¿·ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R(¥ê¥Ü¡¼¥ó)¡Ù(Ãø¡§±«Àî ¤ß¤¦¡¢´Æ½¤¡§ÅÄÅç ÁÏ»Ö)¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¡¢My¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£Ëè½µ¶âÍË¹¹¿·Í½Äê¡£¡Ø¼¹»ö¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼R(¥ê¥Ü¡¼¥ó)¡Ù¤Ï¡¢18À¤µª¤Î±Ñ¹ñ¤«¤é¸½ÂåÆüËÜ¤ØÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¡£½¾Íè¤Î¥´¥ë¥ÕÌ¡²è¤¬»ý¤Ä¡Öµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¡×¤ä¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòº£¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö