新潟市にあるスイーツの無人販売店で、商品を手に取ると持っていた紙袋に、そのままイン。会計をせずに店をあとにするスイーツ泥棒の犯行の様子がカメラに捉えられていました。GOZZO de sweets 永井克幸代表：お客さまとの信頼関係で持っている店なので非常に残念。オーナーによりますとこの日は、1個250円の冷凍たい焼きが複数、盗まれていたといいます。警察によりますと17日、店舗周辺で職務質問をした75歳の女が、万引きを認め