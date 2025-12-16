東京・赤坂の個室サウナ店で30代の夫婦が亡くなった火事。サウナ室の非常用ボタンとつながる事務室の受信盤について、店のオーナーが「今まで電源を入れたことがない」と話していることがわかりました。仲睦まじい夫婦に何が起きたのでしょうか。15日、東京・赤坂の個室サウナで起きた火事では、美容室の経営者・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が亡くなりました。友人は、数年前に子どもが生まれ、より一層仕