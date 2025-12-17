ニューストップ > 国内ニュース > 山形県で発見された変死体 何らかの理由で猟銃が発射され死亡 変死 山形県 時事ニュース TUY NEWS DIG 山形県で発見された変死体 何らかの理由で猟銃が発射され死亡 2025年12月17日 17時19分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山形県白鷹町で男性が倒れているのが発見され、死亡が確認された件 男性は狩猟免許を持つハンターで、1人で活動中だったとみられる 死因は心挫滅と失血で、猟銃から発射された弾が左胸に命中したという 記事を読む おすすめ記事 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 所持金7円でラブホテルを利用… さらに“ルームサービス”でエビグラタンを注文 無職の女(45)を逮捕 旭川市 2025年12月17日 6時52分 《月額39万円》超高級サウナで男女2人が死亡事故…監修の「有名タレント」がHPから削除も店の関係者が明かす「真相」 2025年12月16日 18時0分 サウナ火災で夫婦死亡 非常ボタンが“電源切れ” 2025年12月17日 8時31分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分