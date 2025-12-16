ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 在日米軍、1971年に訓練用の模擬核爆弾を沖縄に移す 事実上の隠蔽か 在日米軍 米軍 岩国基地 山口県 沖縄県 海外・国際ニュース 時事ニュース 共同通信 在日米軍、1971年に訓練用の模擬核爆弾を沖縄に移す 事実上の隠蔽か 2025年12月16日 21時1分 リンクをコピーする 米軍第3海兵水陸両用軍による1971年6月の電報のコピー。岩国基地での核搭載訓練について記している在日米軍が1971年、核兵器使用を想定した岩国基地（山口県岩国市）での訓練が日本側に発覚することを恐れ、訓練用の模擬核爆弾を占領下の沖縄へひそかに移していたことが16日、米公文書で分かった。事実上の隠蔽。核への忌避感が強い日本の世論を強く警戒しながら、核保有国のソ連や中国をにらんだ核攻撃態勢の構築を進めていたこ 記事を読む おすすめ記事 茂木健一郎、中国軍と自衛隊の“無線”を独占入手？「パンダあげないからね」「海軍カレー食べたい」緊迫のやりとりを一人二役で熱演 2025年12月10日 7時49分 高市発言とレーダー照射問題は「一線を引いてみるべき」読売テレビ解説委員が日中関係に私見 2025年12月13日 15時10分 「危険回避に十分な情報ない」小泉防衛相が中国軍「音声公開」に再反論 元空将「どうみても威嚇行為」 中国「日本側が論点ずらし」と応酬 2025年12月10日 19時21分 【駅伝】青学大 箱根3連覇へ「輝け大作戦」 原監督「一人一人が一番星となって輝いて」 2025年12月11日 4時45分 青学大・原監督、３連覇狙う箱根駅伝へゴルフに例え熱弁「時にはバーディー、あるいはホールインワンしなければ勝てない」 2025年12月10日 16時12分