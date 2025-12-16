米軍第3海兵水陸両用軍による1971年6月の電報のコピー。岩国基地での核搭載訓練について記している在日米軍が1971年、核兵器使用を想定した岩国基地（山口県岩国市）での訓練が日本側に発覚することを恐れ、訓練用の模擬核爆弾を占領下の沖縄へひそかに移していたことが16日、米公文書で分かった。事実上の隠蔽。核への忌避感が強い日本の世論を強く警戒しながら、核保有国のソ連や中国をにらんだ核攻撃態勢の構築を進めていたこ