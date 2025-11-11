岩国市はことし7月から10月にかけてアメリカ軍岩国基地内でゴケグモ属3506匹が駆除されたと発表しました。年4回ずつ報告を受けている2006年以降最多となっています。岩国市によりますとアメリカ軍岩国基地内では7月22日から10月21日までの3か月間で3506匹のゴケグモ属が駆除されたということです。このうち、毒のある成体のメスは1446匹でセアカゴケグモが762匹、クロゴケグモが547匹、ハイイロゴケグモが137匹となっています。岩