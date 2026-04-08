8日の衆院内閣委員会で、自民党の長谷川淳二議員が外国人による土地取得規制について質問した。【映像】長谷川議員 「地元では懸念の声が上がっています」「私の地元・愛媛の隣県、山口県周防大島町の笠佐島という離島がございます。その土地を中国人の方が購入され、住民の皆さんが外国人による土地取得の規制を求める運動をされています。この笠佐島は瀬戸内海の離島で、国境離島ではありませんが、米軍岩国基地や海上自衛隊