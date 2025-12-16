20代の女性との性行為を盗撮し、動画サイトに投稿したとして男女3人が逮捕されました。警視庁によりますと小野洋平容疑者と妻の晴香容疑者、小野容疑者の内縁の妻で現在は養子の凜容疑者の3人は、去年7月、東京・新宿区のホテルで20代の女性が洋平容疑者と性行為をしている様子を盗撮したうえ、動画サイトに投稿した疑いが持たれています。洋平容疑者は、晴香容疑者、凜容疑者と同居し、「一夫多妻」などと説明していて、被害にあ