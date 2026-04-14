名古屋地裁教員が女子児童らを盗撮し交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、女児3人の下着を盗撮し共有したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪に問われた神奈川県葉山町立中の元教員石川勝也被告（28）に名古屋地裁は14日、懲役2年（求刑懲役3年6月）の判決を言い渡した。グループのメンバーに実刑判決が出るのは初めて。入江恭子裁判官は判決理由で、被告は盗撮した児童の顔写真もグルー