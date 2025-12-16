マイアミ・ヒート vs トロント・ラプターズ日付：2025年12月16日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 96 - 106 トロント・ラプターズ NBAのマイアミ・ヒート対トロント・ラプターズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし22-23で終了する。第2クォータ