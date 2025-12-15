青森県東方沖を震源とした地震は１５日で発生から１週間となった。最大震度６強を観測した青森県八戸市などでは、住民が避難生活を余儀なくされ、通学や仕事にも影響が続き「早く平穏な日常を取り戻したい」との声が聞かれる。高さが７０メートルほどある鉄塔に損傷が見つかった八戸市の「ＮＴＴ青森八戸ビル」周辺では４８世帯に避難指示が出され、市内のホテルに身を寄せる会社員男性（４９）は「鉄塔が家に倒れてきたらと思