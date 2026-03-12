今年（2026年）で東日本大震災（2011年3月11日）から15年。環太平洋火山帯に位置する日本列島は、揺れから逃れられない宿命にある。日本気象協会の過去の地震情報を確認すると、震度1以上の揺れは、ほぼ毎日、列島のどこかで起こっている。熊本地震（2016年）、能登半島地震（2024年）など甚大な被害の爪痕を残す地震も少なくない。そんな中、いつ起きてもおかしくないと想定されているのが南海トラフ巨大地震だ。未曽有の揺れに私