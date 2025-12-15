「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、シスメックスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 同社は検体検査機器の世界的な大手で、ヘマトロジー分野（血球計数検査）の世界シェアは５０％を超える。２６年３月期の売上高は微増収の見通し。最終利益は前期比１６．２％減の４５０億円と２ケタの減益を見込む。株価は調整色を強めており、年初来で下落率は４８％と