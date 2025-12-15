「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、シスメックス<6869.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は検体検査機器の世界的な大手で、ヘマトロジー分野（血球計数検査）の世界シェアは５０％を超える。２６年３月期の売上高は微増収の見通し。最終利益は前期比１６．２％減の４５０億円と２ケタの減益を見込む。株価は調整色を強めており、年初来で下落率は４８％と全体相場に対して大きく出遅れている。ＭＳＣＩの来年２月の定期見直しにおいて、市場の一部でシスメックスが構成銘柄から除外される可能性があるとの観測も出ている。パッシブ系資金の流出懸念がくすぶるなかで、一段の下押しに警戒する投資家の存在が売り予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS