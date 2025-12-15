１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９０銭前後と前週末午後５時時点に比べ２６銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８２円９２銭前後と同２２銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前８時台は１ドル＝１５５円８０銭台での値動きだったが、午前９時過ぎに１５５円９０銭台にやや強含んだ。前週末のニューヨーク市場では米長期金