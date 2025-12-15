外為サマリー：一時１５５円９０銭台に上伸、日銀短観の大企業製造業ＤＩは市場予想と同水準 外為サマリー：一時１５５円９０銭台に上伸、日銀短観の大企業製造業ＤＩは市場予想と同水準

１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円９０銭前後と前週末午後５時時点に比べ２６銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８２円９２銭前後と同２２銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時台は１ドル＝１５５円８０銭台での値動きだったが、午前９時過ぎに１５５円９０銭台にやや強含んだ。前週末のニューヨーク市場では米長期金利が上昇するなかにあって、持ち高調整目的主体の展開となり、ドル高・円安の流れとなった。日銀が１５日に発表した１２月の全国企業短期経済観測調査（短観）は、大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）がプラス１５。市場予想と同水準となった。発表前後でドル円は小幅にドル高・円安方向に傾いたが、総じて反応は限定的なものとなっている。全体的には様子見ムードが優勢となっており、ドル円は１５６円を手前に伸び悩む展開となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３ドル前後と同０．０００５ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS