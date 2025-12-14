【バンコク＝井戸田崇志、ハノイ＝竹内駿平】東南アジア第２位の二輪市場のベトナムで、政府が電動二輪の普及に向けた取り組みを打ち出している。ベトナムはホンダの牙城で、販売シェア（占有率）は８割を占める。ただ、ホンダは現在、ガソリン車の二輪が主力のため、販売に影響が出ている。自国の新興メーカー支援策ベトナム政府は今年７月、２０２６年７月から、首都ハノイの中心部で化石燃料で走る二輪の走行を禁止すると発