中国・杭州の動物園で手を振りながらステージに上がる飼育員と、器用にハードルを飛び越えるクマのショーが行われている。楽しげな雰囲気の横で、クマが飼育員を襲撃する”緊迫の瞬間”が撮影された。【映像】クマが飼育員に襲いかかる瞬間（実際の映像）ショーが行われているステージの側で、別のクマが飼育員の男ともみ合いになっている。男性は必死に抵抗し、周りの飼育員もバスケットゴールなどを使って引き離そうとするが