トライアルホールディングスは３日続伸。１０日取引終了後、１１月度の「月次売上高速報（小売）」を発表した。既存店売上高は前年同月比５．５％増と２カ月連続でプラス、全店ベースでは同１３．７％増となった。小型フォーマット「ＴＲＩＡＬＧＯ」の都内初出店や新フォーマット「トライアル西友」の１号店オープンなど、新規出店に取り組んだことが奏功した。土日祝日が前年同月と比較して２