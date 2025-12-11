元TOKIOの国分太一（51）が、日本テレビからコンプライアンス違反を理由に看板番組「ザ！鉄腕！DASH‼」を突然降板されられた件をめぐり、元メンバーの松岡昌宏（48）は12月4日発売の「週刊新潮」と「週刊文春」でインタビューに応じた。松岡や城島茂（55）に対し日テレからは「5カ月以上、何も説明がない」とし、さらに過去30年の間にケガを負って病院に運ばれたこともあったと回顧。その責任問題にも言及している。【こち