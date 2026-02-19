泥沼の様相を呈していたTOKIO元メンバー・国分太一（51）と日本テレビを巡る騒動が、ここにきて“和解”を迎えようとしている。2月16日、日本テレビの福田博之社長が定例会見を行い、昨年6月にコンプライアンス違反で『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板した国分と2人きりで面会し、謝罪を受けた旨を明かした。「会見の中で福田社長は、国分さんから一連の問題に対する謝罪の手紙をもらい、その内容から真摯に反省されている様子だとし、そ