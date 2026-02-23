2月22日、バラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系、以下『鉄腕DASH』）で冬の名物企画「雪玉転がしてどこまで大きくできるか？」に挑む様子が放送された。恒例の企画とあって注目を集めたが、出演陣に不満を抱く視聴者もいたようだ。巨大な雪玉を作ってスキー場をPRすることでおなじみの同企画。今回は、長野県と岐阜県の県境・乗鞍高原にある標高2000メートルのスキー場でおこなわれた。「元TOKIOの城島茂さん、ti