3月15日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）の企画が物議を醸している。「この日は『世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋』と題し、城島茂さんのほか、SixTONES・森本慎太郎さん、なにわ男子・藤原丈一郎さんの3人が挑戦。各国の人に“自慢の食材”を聞き出し、それを1つの鍋に入れて食べるというチャレンジ企画でした」（芸能記者）3人はまず、外国人観光客が多い東京スカイツリーで聞き込みを実施。オーストラリ