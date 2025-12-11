11月23日の日曜に東京ドームで「ジャイアンツ・ファンフェスタ2025」が開催された。選手やコーチとキャッチボールができるイベントや、大サイン大会、記念撮影などが行われ、ファンフェスタは盛り上がった。そしてフェスタは終盤に差し掛かり、阿部慎之助監督やコーチ、選手がマウンド付近に整列。阿部監督がマイクの前に立ち、ファンに向かって締めの挨拶を始めた。だが、その時にアクシデントは起きた。（全2回の第1回）＊＊＊