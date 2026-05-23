日本テレビ21日の『news zero』で放送された『巨人軍監督日記』で、阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談。若手選手から寄せられた「監督ともっと仲良くなるには？」という質問に、阿部監督が本音を語りました。企画内では現役選手からの質問を募集し、匿名で監督に問うコーナーを実施。4年目の野手から届いたのは、「愛情を感じる厳しい指導がとても嬉しいです。監督ともっと仲良くなるにはどうしたらいいですか」とい