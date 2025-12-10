元日本代表MFの中村俊輔コーチが、今季限りで横浜FCを退団することが9日までに明らかになった。退団は3年間のコーチ契約が了を迎えるためで双方合意のもと契約延長しないことが決まったという。関係者によると、合意に至らなかった理由としては、中村コーチ自身が、今季も含めチームをJ2に2度降格させた責任を重く感じているためだという。クラブは近日中に正式発表する見通し。中村コーチは、現役時代の2019年7月にJ2の横浜FCに加