戦後80年、昭和100年を迎える2025年。象徴的な節目となる今年の紅白歌合戦に向けて、あるK-POPアイドルの炎上が大きな波紋を広げています。国民感情や歴史認識、そして音楽界の在り方まで巻き込みながら議論が拡大するその背景とは――。◆節目の年に揺れる紅白とK-POP出場枠戦後80年、昭和100年を迎える2025年。「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」でも大賞の10語に「戦後80年／昭和100年」が選ばれました。今年の年末の『