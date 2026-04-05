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黒柳徹子、何度出演しても緊張する番組は紅白歌合戦「やっぱり特別ね」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 黒柳徹子が5日まで更新したYouTubeで、紅白の司会を務めた過去を語った
  • 「紅白の時だけが向こうからブワーっと風で押されてるみたいな風圧」と告白
  • 「あれが嫌だなと思って」と独特のプレッシャーを表現した
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