【プレミアリーグ第15節】(モリニュー・スタジアム)ウォルバーハンプトン 1-4(前半1-1)マンチェスター・U<得点者>[ウ]ジャン・リクネル・ベルガルド(45分+2)[マ]ブルーノ・フェルナンデス2(25分、82分)、ブライアン・ムベウモ(51分)、メイソン・マウント(62分)<警告>[ウ]ヨルゲン・ストランド・ラーセン(44分)、ラディスラフ・クレイチー(46分)、ジェルソン・モスケラ(81分)[マ]ブライアン・ムベウモ(38分)、ジョシュ