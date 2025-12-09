ウォルバーハンプトンvsマンチェスター・U 試合記録
【プレミアリーグ第15節】(モリニュー・スタジアム)
ウォルバーハンプトン 1-4(前半1-1)マンチェスター・U
<得点者>
[ウ]ジャン・リクネル・ベルガルド(45分+2)
[マ]ブルーノ・フェルナンデス2(25分、82分)、ブライアン・ムベウモ(51分)、メイソン・マウント(62分)
<警告>
[ウ]ヨルゲン・ストランド・ラーセン(44分)、ラディスラフ・クレイチー(46分)、ジェルソン・モスケラ(81分)
[マ]ブライアン・ムベウモ(38分)、ジョシュア・ザークツィー(90分+6)
観衆:30,338人
