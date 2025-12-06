22年クラシック戦線など国内外の重賞で活躍したダノンベルーガ（牡6＝堀、父ハーツクライ）が6日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は東京競馬場で乗馬になる予定。21年秋にデビューし、新馬勝ち。翌年の共同通信杯でデビュー2連勝を飾った。その後、皐月賞から日本ダービーと続けて4着。秋は古馬と初対戦の天皇賞・秋で３着と好走した。23年春はドバイに遠征し、ドバイターフに出走。勝ったロードノースと3/4馬身差の2着に