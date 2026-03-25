◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）重賞初制覇を飾ったＣＢＣ賞と同舞台で、インビンシブルパパがブリンカー着用での一変を狙う。伊藤大調教師は「１週前追い切りで試したら、集中していて見事に手前も替えていた。左右に馬がいると変にムキになって手前を替えなかったりするので」と意図を説明した。力さえ出し切れれば通用すると信じている。「ベストはハナ。少なくても４角ではそう