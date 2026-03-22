阪神１１Ｒ・阪神大賞典・Ｇ２・馬トク激走馬＝レッドバンデ前走で３勝クラスへと昇級したキズナ産駒が、昨年のサンライズアースに続く下剋上をもくろんでいる。大竹正博調教師は「戦ってきた相手がそれなりの成績を出していることを考えれば、変な競馬にはならない」と自信を見せる。２月２６日に外厩・山元トレーニングセンターから帰厩。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りでは佐々木大輔騎手を背に先着。最終追いも佐々木騎