G3・フラワーC21日に行われた中央競馬で、世界最強馬の妹が豪脚を見せつけた。G3・フラワーC（中山芝1800メートル）で、イクシード（牝3、木村）は3着だったものの、後方から鋭く追い込んだ。全兄にイクイノックスを持つ良血馬に、競馬ファンも驚きの声を上げた。昨年10月のデビュー戦以来、約5か月ぶりにターフに戻ってきたイクシード。スタートで行き脚がつかず、道中は後方からレースを進めた。4コーナーも12番手で、直線