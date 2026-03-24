「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）悲願のＧ１初制覇を狙うのがナムラクレアだ。高松宮記念では３年連続２着。あと一歩のレースが続くなか、７歳になったが、衰えは見られず、この中間も順調に調整。ラストランとなる今回は、かつての主戦騎手・浜中が騎乗する。強い信頼関係で結ばれているコンビで有終Ｖを目指す。“四度目の正直”へ。３年前の高松宮記念初出走から、３回連続で銀メダルのナムラクレア。当初は６歳での