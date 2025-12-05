旧統一教会の田中富広会長が辞任することが、関係者への取材で分かりました。近く記者会見して、辞任を表明する予定です。【写真を見る】旧統一教会・田中富広会長が辞任へ高額献金「補償委員会」設置など区切りに今後、記者会見し表明予定高額献金被害の元信者らへの謝罪表明も検討旧統一教会をめぐっては、今年3月、東京地裁が教団に対し「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして解散を命じ