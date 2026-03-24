3月25日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の新曲『BANG!!』のミュージックビデオが、YouTubeで公開される。グループの動向に注目が集まるが、宮舘涼太には一部のファンから厳しい目が注がれているようだ。発端となったのは、20日、東京・恵比寿のとある会員制バーのオーナーのInstagramに投稿されたストーリーズだ。「店の30周年を祝うパーティーが18日におこなわれ、その様子がストーリーズにアップされました。店舗のステ