都内の自動車販売業者に「キャンセルが発生したからアルファードをすぐに納車できる」などと言って、現金およそ970万円をだまし取ったとして、54歳の男が警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京・八王子市の自動車整備会社役員・田中剛容疑者（54）です。田中容疑者はおととし9月ごろ、品川区内の自動車販売業者に偽の注文書を見せた上で、「キャンセルが発生してアルファードをすぐに納車できる」などとうそを