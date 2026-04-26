全長5m！ トヨタ斬新「“17人乗り”モデル」実車公開！2025年9月15日に販売開始となったトヨタの次世代モビリティ「e-Palette（イーパレット）」。丸目デザインを採用し、まるで“近未来の風景”からそのまま現れたような、その姿は街中でも存在感があります。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ斬新「“17人乗り”モデル」です！（37枚）そんなイーパレットが2026年4月27日から29日までの3日間、東京ビッグサイトを中心に