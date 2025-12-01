国の行政機関がSNSに投稿した1枚の写真が物議を醸しています。紅葉と虹が写る風景写真に対し、ネットユーザーから「なんか変」「AI加工だよね」「不自然」など指摘が。公式アカウントは生成AIの使用を認めましたが、その際の対応に不信感が広がり事態は悪化。「あり得ない」「開き直った」「認識やば過ぎ」「見損なった」「公的機関なのに」など、非難が噴出しました。【写真】「なんか変」「文字がめちゃくちゃ」指摘された風景