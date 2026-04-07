通知を気にする、画面を見る時間が長くなるなど、はっきりした違和感ではないものの、「夫が少しだけスマホを触る回数が増えている」と感じることがあるかもしれません。実は不倫している男性は、無意識の行動に変化が出やすい傾向があります。会話の途中でスマホを見る話している最中に、ふとスマホの画面に目を落とす。急ぎの用事にも見えないのに、気にしている様子がある。この“優先順位のズレ”が違和感として残ることがあり