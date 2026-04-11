医師を目指す学生のトレーニングに欠かせない「模擬患者」。これまでボランティア人材が務めてきた役割を、生成AIのアバター（仮想キャラクター）が代行するシステムを、長崎大と情報システム企業「システック井上」（長崎市）が共同開発した。今月、販売を開始し、すでに県外の3大学が導入見込みという。模擬患者は医学生が問診演習をする際の患者役。設定された病状になりきり、本物の患者のように受け答えをする。現在は地