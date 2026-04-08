生成AIの急速な普及は、企業のビジネスモデルを根底から揺さぶりつつある。経営環境が激変する中、企業はどのように人材を育成、配置し、どう活用していくべきなのか。農林水産省、外資系製薬大手、味の素ロート製薬といった多様なフィールドで人事をけん引してきた〓倉千春氏に、世界の人事トレンドと日本企業が直面している課題、そして個人がこれから歩むべきキャリアについて聞いた。（取材・文／ライター 奥田由意、撮影／