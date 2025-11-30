マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ポール・スコールズ氏が、獲得候補に挙がるブライトンのMFカルロス・バレバについて「マンチェスター・ユナイテッドが必要とするタイプの選手ではない」と警鐘を鳴らしたようだ。クラブはバレバを夏の移籍市場で追っていたが、ブライトンが1億ポンド超えを要求し、獲得に至らなかった経緯がある。『Daily Mail』が伝えている。同氏は、ユナイテッドの獲得候補として名前が挙がるバレバ