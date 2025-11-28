11月17日から6日間の日程で、愛子さまがラオスをご訪問された。今回の訪問に先立ち、ラオス側は『国家元首に準ずる接遇を行う』と明らかにし、内親王クラスでは通常行われない晩餐会が催されるなど、国家元首と同等のもてなしを受けられた。 【写真】ラオスでの晩餐会、グラスを持ち隣席と乾杯する着物姿の愛子さま。他、淡い紫色の花柄ワンピースにピンクのジャケットを羽織られる愛子さまなども関係者たちは、今回のラ