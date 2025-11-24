高輪ゲートウェイにオープンした「ニュウマン高輪」JR山手線「高輪ゲートウェイ駅」（東京都港区）では、今年3月に「高輪ゲートウェイシティ」が誕生し、9月には駅前に大型商業施設「ニュウマン高輪」がオープン。駅ビル型ショッピングセンター「ルミネ」を展開している株式会社ルミネのなかでも「ニュウマン高輪」は史上最大規模の施設となり、オープン前から注目を集めていた。9月にオープンしたのは、高輪ゲートウェイ駅直結の