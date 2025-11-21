俳優の木村拓哉が２１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋２時間ＳＰ」（午後８時）に出演。食事の際の悩みを明かす一幕があった。５年ぶりの「徹子の部屋」出演となった木村は司会の黒柳徹子と「イタリアン好き」で意気投合。「徹子さんはイタリアンとかを召し上がる時っていうのは一緒に何かお飲みになったりします？」と問いかけた木村。黒柳が「私、お酒飲まないからね」と答えると、木村は「フランス料理もイタリア料理も