¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂàÃÄ¤ÎÎ¢Â¦¤òËêÌîÃÒ¾Ï¤¬¹ðÇò¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Î¤¢¤Î¹ÔÆ°¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡×

11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤äÂçÊª¤ÎÅÁÀâµé¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦´ë²è¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¥«¥Ã¥±¥§ÏÃ¡×¸åÊÔ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ËêÌîÃÒ¾Ï¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¶¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡È¸µÁêËÀ¡É¤¬¡¢ÂàÃÄ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡Ä¡£
Á°È¾¤Ë°ú¤Â³¤À¹»³¿¸ÂÀÏº¡õ¥ê¥ê¡¼¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡¢µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡Ë¡¢º¬·úÂÀ°ì¡Ê°Ï¸ë¾´ý¡Ë¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡¢Ï¡¸«æÆ¡Ê¥À¥¦90000¡Ë¡¢¤³¤¿¤±ÀµµÁ´¶¡¢¤·¤ß¤±¤ó¡¢ËêÌîÃÒ¾Ï¤¬½Ð±é¡£
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌî¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯¸µÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÇÅ·ºÍ¤È¾Î¤µ¤ì¤¿ÇðÌÚÍÛ²ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
ËêÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇðÌÚ¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢Êì¿Æ¤«¤é¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é½õ¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤Í¥¤·¤¤¤ä¤Ä¡×¡£ÀèÇÚ¤«¤é²Ä°¦¤¬¤é¤ì¡¢¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¢¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£Åö»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï²Æì¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¿©¤¬¸·¤·¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤Ï³§³°¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æü¤ËÆü¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡¢³°¿©¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£ÅöÁ³¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Ï¤È¤¦¤È¤¦³°¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½½¿ôÇ¯ºßÀÒ¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇðÌÚ¤ÏÂàÃÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿1ÅÙ¤Î²á¤Á¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤âÇðÌÚ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÏÇðÌÚ¤ò°Ï¤ß¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³°¿©¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÇðÌÚ¤ÏµÒ¤¬Íè¤º·Ð±Ä¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ë¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÂàÃÄ¤ò³Ð¸ç¤Ç¡¢¤½¤Î¤ªÅ¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¿¤À¤½¤Î¤ªÅ¹¤òµß¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
µ¬Î§¤òÇË¤Ã¤¿ÇðÌÚ¤ÎÂàÃÄ¤ÏÅö»þÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËêÌî¤Ï¡ÖËÍ¤é¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Î¤¢¤Î¹ÔÆ°¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¿¤±¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¤È¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê°ì¸À¡£
¿¿¤ÃÅö¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ë½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤±¤É¡ª¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¤³¤¿¤±¤Ï¡ÖÂàÃÄ¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ËêÌî¤â¡Ö¸·¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£